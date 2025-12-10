Sekundenschlaf am Steuer: Autofahrerin knallt in Tübingen gegen Hauswand

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Glücklicherweise unverletzt ist eine Frau nach einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen in der Jesinger Hauptstraße in Tübingen-Unterjesingen geblieben. Die 22-Jährige war gegen drei Uhr morgens mit ihrem KIA in Richtung Ammerbuch unterwegs, als sie bisherigen Erkenntnissen zufolge kurz einnickte.

Hierdurch kam sie mit ihrem Pkw von der Straße ab und prallte zunächst gegen eine Hauswand sowie im weiteren Verlauf noch gegen einen aufgestellten Zigarettenautomaten. Da sich zudem der Verdacht auf die Einnahme von Medikamenten ergab, musste die Frau eine Blutprobe abgeben. Ihr nicht mehr fahrbereiter Wagen wurde abgeschleppt. Durch die Feuerwehr musste der stark beschädigte Automat gesichert werden. Der Schaden ist noch nicht abschätzbar. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. (pol)