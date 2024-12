Sechs Männer in Reutlingen in Streit verwickelt: Drei müssen ins Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit jeweils drei Personen wurde die Polizei am frühen Mittwochmorgen zu einer Gaststätte in die Straße Unter den Linden gerufen. Gegen 0.40 Uhr waren dort sechs teils deutlich alkoholisierte Männer im Alter zwischen 21 und 51 Jahren aus noch ungeklärter Ursache in Streit geraten, der schnell in Handgreiflichkeiten mündete. Während sich das eine Trio noch in der Gaststätte aufhielt, waren die anderen bereits in Richtung Wilhelmstraße geflüchtet. Dort konnten sie aber unmittelbar darauf angetroffen werden. Zwei der Beteiligten mussten in der Folge vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ihrer Blessuren ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 33-Jähriger, der immer aggressiver wurde und sich der Feststellung seiner Personalien durch eine Flucht entziehen wollte, musste festgehalten werden. Da er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr verkehrsfähig war, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Bei der ärztlichen Untersuchung auf seine Haftfähigkeit verschlechterte sich sein Zustand aber so, dass er in der Klinik aufgenommen wurde. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Streitigkeiten aufgenommen. (cw)