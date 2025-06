Schwerverletzter Motorradfahrer nach Crash mit VW-Bus bei Römerstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Ein schwerverletzter Motorradfahrer und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend gegen 18 Uhr auf der K 6758 ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Eine 42-jährige Lenkerin eines VW-Busses befuhr die Kreisstraße von Grabenstetten herkommend in Richtung Böhringen mit der Absicht, nach links nach Strohweiler abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 49-jährigen Motorradfahrer. Dieser versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Unfall zu vermeiden, prallte dennoch frontal mit seiner Yamaha in die Seite des Kleinbusses.

Der Mann wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. Die beiden Pkw-Insassinnen blieben dagegen unverletzt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zur Unfallaufnahme musste der fließende Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. (pol)