Schwerverletzter Mann in Reutlingen gefunden - Polizei sucht Zeugen

REUTLINGEN. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Reutlingen auf der L383/Alteburgstraße, zwischen Markwasen und der Abzweigung nach Ohmenhausen, um 2.30 Uhr ein verletzter Mann aufgefunden worden. Das berichtet die Polizei. Der 41-jährige Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand kann ein Verkehrsunfall ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Reutlingen hat die Ermittlungen zu den noch unbekannten Hintergründen aufgenommen. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071219423333 zu melden. (pol)