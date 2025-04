Schwerer Unfall mit Traktor und Auto bei Hohenstein: Vier Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Vier Verletzte und ein Sachschaden von geschätzten 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der L249 zwischen Ehestetten und Eglingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 33-Jähriger mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine auf der Landesstraße von Ehestetten in Richtung Eglingen unterwegs und wollte nach links in einen landwirtschaftlichen Weg einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW Amarok, dessen 36 Jahre alter Fahrer gerade dabei war, den Traktor zu überholen. Dabei wurde der Traktor von der Fahrbahn nach links in die Böschung abgewiesen. Der Traktorfahrer und sein acht Jahre alter Mitfahrer wurden vom Fahrzeug ebenfalls in die Böschung geschleudert und so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Der Fahrer es Amarok und sein 17-jähriger Beifahrer wurden nach derzeitigen Kenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, zwei Notärzten, einem Rettungshubschrauber und zwei Helfern im Einsatz. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Straßenmeisterei an der Unfallstelle. Wegen der aufwändigen Reinigung der Fahrbahn mit einer Spezialmaschine musste die Landesstraße bis etwa 20.30 Uhr teilweise gesperrt werden. (pol)