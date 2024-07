Schwerer Auffahrunfall in Pfullinger Daimlerstraße - Fünfstelliger Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Daimlerstraße entstanden ist. Ein 25-Jähriger war gegen 13.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der Daimlerstraße in Richtung Marktstraße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 67 Jahre alte Fahrerin eines Smart Fortwo Cabrio ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste, weil auch ein davor fahrender 19-Jähriger seinen Mercedes bis zum Stillstand herunter bremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit solcher Wucht ins Heck des stehenden Smart, dass dieser noch auf den Mercedes aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand, allerdings war das Cabrio nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass es von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (pol)