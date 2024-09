Schwere Verstöße: Polizei kontrollierte Autos in Metzingen auf Tuning

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand.

METZINGEN. Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen haben am Samstag unter der Leitung der Verkehrspolizei Fahrzeug-Kontrollen mit dem Schwerpunkt Tuning durchgeführt. Hierzu wurden laut Polizei in der Zeit von 8 Uhr bis 14 Uhr zahlreiche Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Straße Alte Schmiede unter die Lupe genommen.

Insgesamt stellten die Polizisten an sechs Fahrzeugen unzulässige technische Veränderungen fest, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. In einem Fall waren die Verstöße so gravierend, dass dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt wurde. Es wurden entsprechende Anzeigen und Mängelberichte gefertigt. (pol)