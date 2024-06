Schwer verletzt: Radfahrer kolldieren in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Tübingen erlitten. Eine 63-Jährige befuhr laut Polizei kurz vor 16.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz die Schnarrenbergstraße. Beim Linksabbiegen in die Otfried-Müller-Straße kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden, bergabwärts fahrenden 25 Jahre alten Radfahrer.

Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde der Mann von seinem Rennrad abgewiesen, prallte gegen den Mercedes der Unfallverursacherin sowie den verkehrsbedingt stehenden Mercedes eines 30-Jährigen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden an den drei Fahrzeugen dürfte sich auf über 10.000 Euro belaufen. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. (pol)