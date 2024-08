Schwer verletzt: Motorradfahrer prallt in Pfullingen gegen Verkehrszeichen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zu schnell unterwegs war ein 20-jähriger Motorradfahrer, der am frühen Dienstagmorgen auf der L382 verunglückt ist. Der junge Fahrer war laut Polizei gegen 0.40 Uhr mit seiner BMW F650 auf der Stuhlsteige aufwärts in Richtung Sonnenbühl unterwegs. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr er dabei so schnell, dass er in der Haarnadelkurve im oberen Bereich der Steige nach rechts in Richtung Fahrbahnrand getrieben wurde.

Weil er zudem noch sein Vorderrad überbremste, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte seitlich gegen ein Verkehrszeichen und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden an seinem Motorrad und an dem Verkehrszeichen wird auf rund 800 Euro geschätzt. (pol)