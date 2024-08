Schwelbrand in der Reutlinger Fußgängerzone löst Feuerwehreinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kleiner Brand, große Folgen: Weil es einen Schwelbrand in einem elektrische beleuchteten Werbeschild an einer Hausfassade in der Reutlinger Wilhelmstraße gegeben hat, ist die Feuerwehr ausgerückt. Der Alarm erfolgte gegen kurz vor 21 Uhr. Ein Löschzug mit Drehleiter und etwa 20 Feuerwehrleuten rückte zur Brandbekämpfung in die Fußgängerzone aus. »Wir konnten an der Fassade ein Kabel feststellen, das dort hing und keinen weiteren Anschluss mehr hatte«, sagte Feuerwehrkommandant Stefan Hermann dem GEA. Dieses Kabel habe zu glimmen begonnen und drohte Werbeschild und Fassade in Brand zu setzen. Das konnte die Feuerwehr verhindern, sodass nur geringer Schaden entstand. Dazu trug sie kleinere Teile der Fassade ab, um an das Kabel zu kommen. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz war nach 22 Uhr beendet. (GEA)