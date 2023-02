Schulbus verunglückt bei Gammertingen - sechs Kinder verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Ein Schulbus ist am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Harthausen und Feldhausen von der witterungsbedingt glatten Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, war kein anderes Fahrzeug beteiligt. Der mit 15 Personen besetzte Bus streifte eine Kreuzwegstation. Sechs Kinder und Jugendliche wurden bei der Kollision leicht verletzt, einer ärztlichen Behandlung vor Ort bedurfte es jedoch nicht. Am Omnibus sind unter anderem mehrere Seitenscheiben gesplittert, insgesamt entstand Schaden in Höhe von rund 65.000 Euro. (pol)