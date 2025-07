Schockanruf: Reutlingerin gibt Telefonbetrügern ihre Münzsammlung

Mit sogenannten Schockanrufen kommen organisierte Betrügerbanden deutschlandweit an Millionensummen. (Symbolbild)

REUTLINGEN. Eine Seniorin in Reutlingen ist am Donnerstag von dreisten Kriminellen mit der Masche des sogenannten Schockanrufs um einen Teil ihrer Wertgegenstände gebracht worden. In einem Telefonanruf gaukelten mehrere Betrüger, die sich als Polizeibeamtin, Richter oder Staatsanwalt ausgaben, der Frau vor, dass deren Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Zur Abwendung einer Haftstrafe sei die Bezahlung einer hohen Kaution erforderlich. Die Seniorin schenkte der frei erfundenen Geschichte schließlich Glauben und übergab einem Komplizen der Abholer an ihrer Haustür eine Münzsammlung. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise gibt es hier. (pol)