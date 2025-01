Schnee und Glätte sorgen für 33 Unfälle in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen ist es aufgrund des starken Schneefalls und daran anschließenden Regens mit überfrierender Nässe im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zu 33 witterungsbedingten Verkehrsunfällen gekommen. Hierbei waren Sachschäden in Höhe von insgesamt circa 135.000 Euro zu verzeichnen. Verletzt wurde nach derzeitigem Sachstand niemand.

In Engstingen drifteten in der Erwin-Rommel-Straße um 23.10 Uhr zeitgleich ein Audi A5 und eine Mercedes-Benz A-Klasse auf schneebedeckter Fahrbahn, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro. An dem Audi konnten durch die Verkehrspolizei zudem technische Veränderungen festgestellt werden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

B28 in Richtung Tübingen voll gesperrt

Auf der B28 zwischen Kusterdingen und Tübingen geriet um 0.30 Uhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in die Leitplanken und blockierte in der Folge für mehrere Stunden die Fahrbahn. Während der Bergung des Sattelzugs war die B28 in Fahrtrichtung Tübingen bis gegen 4 Uhr voll gesperrt, was zur Folge hatte, dass auch die Gegenfahrbahn aufgrund der Fahrbahnverhältnisse vorübergehend gesperrt werden musste, da das Räumfahrzeug der Straßenmeisterei auf der B28 aufgrund der Verkehrssperrung nur bedingt einsatzfähig war. Am nicht mehr fahrbereiten Sattelzug und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. (pol)