Schlägerei vor einem Bus in Unterhausen

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Zu einer Schlägerei ist es am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße in Unterhausen gekommen. Zwei 25 und 27 Jahre alten Männer wollten kurz vor 19 Uhr in das Fahrzeug steigen. Da es einem der Kontrahenten nicht schnell genug ging, gerieten sie in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung vor dem Bus endete. Beim Eintreffen der Polizei mussten die aggressiven Männer getrennt und mit Handschließen geschlossen werden. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Ernsthafte Verletzungen hatten sie nicht erlitten und benötigten keinen Rettungsdienst. Da gegen den 25-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag und er die fällige Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)