Schlägerei unter Jugendlichen fordert in Reutlingen drei Verletzte

REUTLINGEN. Am Samstagnachmittag ist es im Bereich der Reutlinger Spendhausstraße, in einem Durchgang zwischen der Stadtbibliothek und dem Kunstmuseum, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren waren gegen 14.40 Uhr im Bereich des dortigen Durchgangs unterwegs, als es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit vier bis fünf Unbekannten gekommen sein soll, die in Handgreiflichkeiten mündete.

Als ein Zeuge die Beteiligten aufforderte, aufzuhören, rannten alle Beteiligten davon. Das Trio konnte wenig später am Willy-Brandt-Platz angetroffen werden. Alle drei Jugendliche hatten leichte Verletzungen erlitten. Einer der 16-Jährigen wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten, die als etwa 17 bis 20 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben werden, verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)