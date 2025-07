Schlägerei unter drei Bekannten auf dem Reutlinger Listplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Drei Männer im Alter von 36, 40 und 42 Jahren sind am Samstagabend im Reutlinger Listpark in einen handfesten Streit geraten. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand trafen sich die Bekannten kurz vor 19 Uhr, woraufhin eine zunächst verbale Auseinandersetzung in gegenseitige Handgreiflichkeiten mündete. Dabei sollen die Beteiligten einander gegenseitig geschlagen haben. Alle drei Personen, die einen Platzverweis erhielten und nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegensehen, erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Einer der Männer wurde zur Behandlung vom Rettungsdienst noch ins Krankenhaus gebracht. (pol)