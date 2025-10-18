Schlägerei unter Bewohner eines Tübinger Mehrfamilienhauses - Mann spuckt Polizisten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt seit Freitagmittag gegen einen 36-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Gegen 11.30 Uhr kam es im Wennfelder Garten in Tübingen aufgrund einer Unterschlagung und körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses zu einem Polizeieinsatz, berichtet die Polizei. Gegen 15.30 Uhr kam es an selber Adresse zu erneuten Streitigkeiten, wobei der 36-Jährige wiederum als Aggressor ausgemacht werden konnte.

Im folgenden Geschehen spuckte und griff dieser unvermittelt die Polizeibeamten an, sodass ein Polizeihund eingesetzt wurde. Der Mann wurde leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. (pol)