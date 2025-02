Schlägerei unter Betrunkenen auf Zugfahrt nach Reutlingen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Alter von 18, 19, 36 und 42 Jahre ist es am Samstagabend in einem Zug in Richtung Reutlingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren der 36-jährige polnische Staatsangehörige sowie der 42 Jahre alte deutsche Staatsangehörige gegen 18:40 Uhr mit dem Zug von Stuttgart nach Reutlingen, als es aus noch unbekannten Gründen zu Streitigkeiten gekommen sein soll. Im weiteren Verlauf versuchte der jüngere, mit knapp 3,8 Promille alkoholisierte Mann, seinem ebenfalls alkoholisierten Kontrahenten nach derzeitigem Kenntnisstand einen Kopfstoß zu geben.

Infolgedessen soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, in welche sich laut Zeugenaussagen die beiden 18- und 19-Jährigen mit kamerunischer und gambischer Staatsangehörigkeit einmischten. Alarmierte Beamte der Landes- und Bundespolizei trafen alle Beteiligten beim Halt des Zuges in Reutlingen an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Der mit über 1,2 Promille alkoholisierte 42-Jährige erlitt nach aktuellen Erkenntnissen leichte Verletzungen im Gesicht.

Während der 36 Jahre alte Mann zur Ausnüchterung in den Gewahrsamsräumen der Bundespolizei verblieb, setzten die anderen Beteiligten ihren Reiseweg nach Abschluss der Maßnahmen fort. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 entgegen. (pol)