Schlägerei in Tübinger Innenstadt: Drei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Sonntag ist es kurz nach Mitternacht in der Innenstadt von Tübingen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein vorausgegangener Streit in einer Bar in der Kirchgasse verlagerte sich auf die Straße und mündete in gegenseitigen Beleidigungen und in einer Schlägerei, bei der auch eine Flasche geworfen wurde. Das berichtet die Polizei. Drei Personen, im Alter zwischen 19 und 26 Jahren erlitten Verletzungen und wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt.

Mehrere Männer, die für die Tat verantwortlich sein dürften, wurden angetroffen und kontrolliert. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger, welcher stark betrunken war, wurde nach Hause gefahren und Angehörigen überstellt. Bei der Übergabe beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach mit nicht zitierfähigen Worten. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)