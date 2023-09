Schlägerei in Reutlinger Disco Area14: 22-Jähriger schlägt auf Kopf von Gast ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagmorgen ist es in der Diskothek Area14 in der Emil-Adolff-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 01.45 Uhr verhielt sich ein 22-Jähriger in den Räumlichkeiten aggressiv und nicht angemessen gegenüber anderen Personen. Ein 28-jähriger Gast sprach ihn darauf an, was jedoch keine Verhaltensänderung bewirkte, sondern den 22-Jährigen dazu veranlasste, auf den Kopf des Älteren einzuschlagen. Ein 45-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitspersonals nahm dies wahr und griff ein, um die Kontrahenten zu trennen. Hierbei wehrte sich der 22-Jährige vehement und wurde letztendlich aus der Diskothek getragen, fixiert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Ein durchgeführter Alkoholtest beim 22-Jährigen ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an eine Obhutsperson übergeben. Eine ärztliche Versorgung der Beteiligten war nicht notwendig. (pol)