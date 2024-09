Schlägerei in Pfullingen: Beteiligte attackieren Polizeibeamte

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Wegen eines lautstarken Streites zwischen zwei Personen gegen 6.50 Uhr am Sonntagmorgen musste die Polizei in die Friedrich-Ebert-Straße ausrücken. Die alarmierten Streifenbesatzungen stellten vor Ort einen 26-Jährigen und einen 29-Jährigen fest, die beide offenbar stark alkoholisiert waren. In Anwesenheit der Polizeibeamten schlug der 29-Jährige den Jüngeren ins Gesicht. Beide Personen mussten voneinander getrennt werden. Der 26-Jährige wehrte sich anschließend gegen das Anliegen der Handschellen und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht.

Auch der 29-Jährige wehrte sich, als ihm Handschließen angelegt werden sollten. Er wurde daraufhin in einen Streifenwagen gesetzt, wo er versuchte, die Polizeibeamten zu treten und zu beißen. Während der 26-Jährige von Angehörigen in Obhut genommen wurde, musste der Ältere in Gewahrsam genommen werden. Später stellte sich außerdem heraus, dass er bei der Kontrolle falsche Personalien genannt hatte. Beide müssen nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen. (pol)