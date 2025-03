Schlägerei in Metzinger Arbeiterunterkunft - ein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am frühen Montagmorgen zwischen zwei Bewohnern einer Arbeiterunterkunft in der Nürtinger Straße von Metzingen. Gegen 0.30 Uhr sollen dort ein 39-Jähriger und ein 30 Jahre alter Mitbewohner gegenseitig aufeinander eingeschlagen haben. Dabei soll nach bisherigen Erkenntnissen auch eine Flasche als Schlagwerkzeug benutzt worden sein. Der 39-Jährige musste daraufhin mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht werden. Inwiefern die Alkoholisierung der Beteiligten zum Konflikt beigetragen hat, bedarf der weiteren Klärung. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)