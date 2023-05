Schlägerei in Bad Uracher Bar - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Nach einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Kirchstraße ermittelt der Polizeiposten Bad Urach. Kurz nach 3.30 Uhr kam es laut Polizei nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen vier Unbekannten und Gästen einer Bar zu einem körperlichen Streit, in dessen Verlauf zwei 26 und 30 Jahre alte Männer sowie eine 40-Jährige durch Schläge der Unbekannten leicht verletzt wurden. Kurz darauf beschädigte einer des Quartetts außerdem den Terrassenbereich der Bar.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Unbekannten. Eine ärztliche Versorgung der Verletzten war nicht erforderlich. Gegen fünf Uhr, nachdem die Einsatzkräfte nach der Aufnahme des Sachverhalts wieder abgerückt waren, gerieten die Personen in unmittelbarer Nähe erneut aneinander, wobei das Quartett von drei weiteren Unbekannten unterstützt wurde.

Auf den 26-Jährigen wurde hierbei offenbar auch mit einem Stuhl eingeschlagen. Zudem wurden mehrere Tische eines Kaffeehauses beschädigt. Die bei dieser Auseinandersetzung erlittenen Verletzungen des 26-Jährigen sowie des 30-Jährigen mussten vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen zu den Unbekannten, die erneut geflüchtet waren, sowie zum genauen Tatablauf aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/94687-0 um Zeugenhinweise. (pol)