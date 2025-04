Schlägerei im Reutlinger Listpark

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Reutlinger Listpark musste die Polizei am Montagnachmittag ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache waren gegen 17.15 Uhr mehrere Männer in Streit geraten. In dessen Verlauf sollen drei bislang unbekannte Männer auf zwei 25 und 30 Jahre alte Männer eingeschlagen haben. Diese erlitten hierbei Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirever Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)