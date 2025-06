Schlägerei im Reutlinger Freibad zwischen Gästen, Bademeister und Security

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstag, gegen 17 Uhr, ist es im Freibad in Reutlingen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Das berichtet die Polizei. Über Notruf wurde der Polizei zuvor eine Schlägerei zwischen Badegästen, dem Bademeister und der Security gemeldet. Am Schwimmerbecken konnten unter anderem die Security-Mitarbeiter angetroffen werden, die einen 29 Jahre alten Mann aus Reutlingen festhielten.

Laut Zeugenaussagen hatten die Sicherheitsmitarbeiter den Aggressor hierbei verletzt. Letzterer zeigte sich jedoch immer noch gegenüber den anwesenden Personen, als auch der Polizei gegenüber aggressiv und musste mit Handschließen fixiert werden. Schließlich konnte in Erfahrung gebracht werden, dass er aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens und entsprechender Alkoholisierung durch die Mitarbeiter der Security und dem Bademeister des Freibades verwiesen werden sollte.

Der Beschuldigte wollte den Aufforderungen nicht nachkommen, weshalb es nachfolgend zu einem Streitgespräch und weiter zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei schlug der Mann den beiden Security-Mitarbeitern ins Gesicht. Der Täter, als auch dessen Begleitung, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen des Bades verwiesen. Ein Hausverbot wurde zudem ausgesprochen und ein Strafverfahren eingeleitet. (pol)