Schlägerei: Fünf Personen geraten in Reutlingen aneinander

REUTLINGEN. Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am frühen Samstagmorgen auf einem Parkplatz im Bereich der Stadthalle gekommen. Gegen 1 Uhr gerieten fünf Jugendliche und Heranwachsende aneinander, wobei einer der Beteiligten auch zu Boden stürzte und dort mit Schlägen und Tritten weiter attackiert wurde. In der Folge stand die Person vom Boden auf und setzte sich gegenüber den Angreifern tätlich zur Wehr. Vier Beteiligte ließen daraufhin von der Person ab und flüchteten in einem Pkw vom Ort des Geschehens.

Durch eine Streife konnte das Fahrzeug wenig später im Rahmen der Fahndung festgestellt und die Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Eine medizinische Versorgung der Beteiligten durch den Rettungsdienst war vor Ort nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (pol)