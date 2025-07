Schillernd bunter Gast aus der Outletcity: Eisvogel im Tierheim Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/METZINGEN. So einen schillernd farbenfrohen Gast hatte das Tierheim Reutlingen auch noch nicht: Am Wochenende landete ein bunter Eisvogel in der Obhut des Tierheim-Teams. Nicht ganz freiwillig, wie das Tierasyl mitteilte: »Ein junger Eisvogel wurde mit Anflugtrauma im Metzinger Outlet gefunden und zu uns gebracht.«

Die Befürchtung, der kleine und pfeilschnelle Vogel könnte sich durch seinen missglückten Flug in der Metzinger Outletcity verletzt haben, bewahrheitete sich nach einer Untersuchung nicht: »Er kniff die Augen und schwenkte den Kopf leicht zur Seite, sonst augenscheinlich unverletzt.«

Dennoch stellte der Eisvogel ein Problem fürs Tierheim dar. Es gab nicht das wirklich passende Futter für ihn: Fisch. Also wurde der schnelle Draht zu den Vogel-Experten im Vogelschutzzentrum Mössingen aktiviert. Noch am selben Tag durfte der junge Eisvogel umziehen und konnte sich dort auf sein bevorzugtes Futter freuen: Fisch. (GEA)