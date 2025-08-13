Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

Schaf in Reutlingen geköpft: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte töten in Reutlingen-Rommelsbach ein Schaf. Der Kopf wird 100 Meter weiter vom Körper gefunden.

Schafe sind die häufigsten Beutetiere der Wölfe unter den Haustieren.
Schafe sind die häufigsten Beutetiere der Wölfe unter den Haustieren. Foto: Foto: dpa
Schafe sind die häufigsten Beutetiere der Wölfe unter den Haustieren.
Foto: Foto: dpa

REUTLINGEN. Unfassbare Tat im Reutlingen. Ein Schaf ist in der Nacht auf Dienstag von bislang unbekannten Personen aus einer umzäunten Weide in der Marie-Curie-Straße im Stadtteil Rommelsbach genommen und getötet worden. Das Tier war dort in einer Herde mit 17 Schafen untergebracht, schreibt die Reutlinger Polizei in einer Pressemeldung.

Dort heißt es außerdem: »Der oder die Täter ließen den Kopf des Schafes einige Meter neben der Weide liegen. Der Körper wurde etwa 100 Meter weiter an einem Feldrand abgelegt. Der Polizeiposten Reutlingen-West und der Sachbereich Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen wegen Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen.«

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Geschehen und insbesondere zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 07121/93940. Zuständig ist der Polizeiposten Reutlingen-West. (pol)

Stadt Reutlingen