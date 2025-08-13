Schaf in Reutlingen geköpft: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unfassbare Tat im Reutlingen. Ein Schaf ist in der Nacht auf Dienstag von bislang unbekannten Personen aus einer umzäunten Weide in der Marie-Curie-Straße im Stadtteil Rommelsbach genommen und getötet worden. Das Tier war dort in einer Herde mit 17 Schafen untergebracht, schreibt die Reutlinger Polizei in einer Pressemeldung.

Dort heißt es außerdem: »Der oder die Täter ließen den Kopf des Schafes einige Meter neben der Weide liegen. Der Körper wurde etwa 100 Meter weiter an einem Feldrand abgelegt. Der Polizeiposten Reutlingen-West und der Sachbereich Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen wegen Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen.«

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Geschehen und insbesondere zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 07121/93940. Zuständig ist der Polizeiposten Reutlingen-West. (pol)