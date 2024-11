Schaf am Georgenberg in Pfullingen von Hund gerissen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein Hund hat am Dienstagnachmittag im Bereich des Georgenbergs in Pfullingen ein Schaf gerissen. Das berichtet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zuvor sechs Schafe aus einer Weide ausgebüxt und hatten sich an Gartengrundstücken aufgehalten, bevor sie dann Richtung Waldgebiet liefen. Bei der Absuche des Gewanns konnten sie zunächst nicht aufgefunden werden. Gegen 15.30 Uhr traf ein freilaufender Hund auf die Schafsherde, griff diese an und tötete eines der Tiere. Die anderen Schafe wurden in der Folge eingefangen und unverletzt wieder auf ihre Weide gebracht. Der Hund und sein Besitzer konnten vor Ort angetroffen werden. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt nun. (pol)