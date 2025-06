Sauna im Keller eines Reutlinger Haus fängt Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Saunabrand in der Reutlinger Friedrich-Ebert-Straße mussten am Mittwochvormittag die Rettungskräfte ausrücken. Gegen 9.10 Uhr wurde Rauch aus dem Keller des Wohngebäudes gemeldet, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand in einer als Abstellraum genutzten Sauna rasch löschen und ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Räume verhindern. Die Bewohner blieben unverletzt. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 18 Kräften und fünf Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit vier Kräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. (pol)