Sattelzugfahrer fährt im Reutlinger Scheibengipfeltunnel auf

REUTLINGEN. Ein Auffahrunfall hat sich am Montagnachmittag im Scheibengipfeltunnel ereignet. Gegen 17.30 Uhr fuhr laut Polizei ein 30-jähriger Sattelzuglenker, der in Richtung Pfullingen unterwegs war, wohl aufgrund Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt abbremsenden Audi einer 54 Jahre alten Frau auf. Diese erlitt dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst musste nicht angefordert werden. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (pol)