Rotlicht in Reutlingen missachtet: Biker wird schwer verletzt

REUTLINGEN. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend an der Einmündung Schieferstraße / Justinus-Kerner-Straße ereignet hat. Ein 23-Jähriger befuhr mit einer Yamaha kurz vor 19 Uhr die Schieferstraße in Richtung Tübingen. An der ampelgeregelten Einmündung mit der Justinus-Kerner-Straße missachtete er den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge das Rotlicht, worauf es zum Zusammenstoß mit dem Seat Leon eines 37-Jährigen kam, der von der Schieferstraße aus nach links in die Justinus-Kerner-Straße abbog.

Der schwerverletzte Biker wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Seine Yamaha musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.500 Euro beziffert. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung zur Unfallzeit machen können und die der Polizei bislang noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (pol)