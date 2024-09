Rollerfahrer bei Unfall in Ofterdingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorrollerfahrer ist es am Freitagvormittag in Ofterdingen gekommen. Gegen 10.15 Uhr wollte eine 56 Jahre alte Frau mit einem BMW bei Grün zeigender Ampel von der Straße Insel nach links in die Aspergstraße abbiegen. Zuvor hatte die Fahrerin bei Rot angehalten.

Beim Abbiegen stieß sie mit ihrem Wagen mit einem aus der gegenüberliegenden Kriegsstraße kommenden und bevorrechtigten 18-Jährigen auf einem Kleinkraftrad zusammen. Der junge Mann wurde hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf schätzungsweise 1.800 Euro belaufen. (pol)