REUTLINGEN. Ein Motorroller ist am Mittwochnachmittag in der Steinhäuser Straße in Reutlingen gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit. Zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr entwendete ein Unbekannter den dort geparkten Roller des Herstellers Piaggio, an dem das Versicherungskennzeichen 398SBP angebracht war. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (pol)