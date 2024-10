Reutlinger Senior fällt auf dreiste Internetbetrüger herein

Internetbetrüger haben einen Mann in Reutlingen hereingelegt und um viel Geld betrogen.

REUTLINGEN. Ein Senior in Reutlingen ist infolge seiner Aktivitäten auf einem Internet-Portal Opfer von dreisten Betrügern geworden. Der Mann hatte sich bereits Anfang des Monats auf dem Portal angemeldet und dort zunächst öffentlich seine telefonische Erreichbarkeit hinterlegt. Daraufhin kontaktierten ihn mehrere Personen und forderten ihn auf, Überweisungen zu tätigen. Via Online-Bezahldienst überwies er anschließend ohne Gegenleistung mehrere Geldbeträge, in noch nicht bekannter Höhe.

In der Folge erhielt der Geschädigte mehrere Internetlinks, die er nach Aufforderung öffnete. Zudem brachten die Betrüger den Mann dazu, dass er seinen Personalausweis auf verschiedene Internetseiten hochlud und unter anderem auch Kontodaten mitteilte.

Wie sich nun herausstellte, schlossen die Täter in der Folge mehrere Mobiltelefonverträge auf den Geschädigten ab. Die Höhe des dadurch entstandenen Vermögensschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. (pol)