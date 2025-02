Reutlinger Schüler zündet Böller an - Zwei Schülerinnen und Lehrerin leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einsatzkräfte der Polizei sind am Montagvormittag zu einer Schule in der Frauenstraße gerufen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 16-jähriger Schüler gegen 9.20 Uhr am Ende der Pause im Treppenhaus einen Böller angezündet haben, den ein 15-jähriger Schüler in der Hand hielt. Der Jüngere ließ den Böller daraufhin fallen und dieser detonierte. Durch den lauten Knall erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Schülerinnen und eine Lehrerin nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Gegen den 15- und den 16-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, eingeleitet. (pol)