Reutlinger Polizei fasst vierköpfige Diebesbande bei Jettenburg

Die Polizei führt einen Mann in Handschellen ab. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/JETTENBURG. Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen vier Männer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, am frühen Samstagabend in einem Elektromarkt in der Reutlinger Ferdinand-Lassalle-Straße gemeinschaftlich mehrere Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen zu haben.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge entnahmen die Verdächtigen gegen 18.50 Uhr die Waren teilweise aus den Verpackungen und entfernten die Diebstahlsicherungen, bevor sie den Markt verließen und mit einem Auto flüchteten. Ein aufmerksamer Mitarbeiter verständigte umgehend die Polizei.

Diebesgut im Wert von mehr als 10.000 Euro

Im Verlauf der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen konnte das flüchtige Fahrzeug auf der Bundesstraße 28 festgestellt und an der Ausfahrt Jettenburg einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Durchsuchung konnten im Pkw zahlreiche Elektronikartikel im Gesamtwert von über 10.000 Euro aufgefunden werden. Weiter führte die Durchsuchung zum Auffinden einer kleineren Menge Betäubungsmittel. Beim 28-jährigen Fahrzeuglenker besteht zudem der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Wohnungen der vier vorläufig Festgenommenen durchsucht. Hierbei wurden weitere Elektronikartikel aufgefunden, welche ebenfalls aus Diebstahlsdelikten stammen dürften. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beschuldigten auf freien Fuß entlassen. (pol)