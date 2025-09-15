Reutlinger Polizei fahndet nach Exhibitionisten vom Feldweg bei Riederich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/RIEDERICH. Nach einem unbekannten Exhibitionisten fahndet seit Sonntagabend der Polizeiposten Reutlingen-Nord. Der Unbekannte war kurz vor 17 Uhr mit einem Fahrrad auf einem geteerten Feldweg von Reicheneck in Richtung Mittelstadt unterwegs und bog von dort aus auf einen Feldweg in Richtung Wald nach Riederich ein. Als eine Fußgängerin den Waldweg passierte, hantierte der Unbekannte an seinem entblößten Geschlechtsteil.

Als sich weitere Personen, vermutlich eine Familie, der Einmündung näherten, flüchtete der Mann auf seinem Fahrrad. Er wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und von schlanker Figur beschrieben. Er trug einen Trainingsanzug mit schwarzer Hose und einem lilafarbenen oder blauen Oberteil.

Zudem war er mit roten Schuhen oder roten Socken, mit Badeschuhen und eventuell einer Mütze bekleidet. Er war mit einem weiß/beigen Mountainbike unterwegs. Zeugen, die den Radler gesehen haben und insbesondere die Spaziergänger, die sich der Einmündung näherten, als er flüchtete, werden gebeten, sich unter 07121/9611-0 zu melden. (pol)