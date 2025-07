Reutlinger Linienbus mit Stahlkugel beschossen? Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagabend in der Sickenhäuser Straße von Reutlingen ereignet hat, sucht der Polizeiposten Reutlingen-West. Ein Bus der Linie 21 war am Dienstagabend, gegen 22.50 Uhr, auf der Sickenhäuser Straße in Richtung Degerschlacht unterwegs. Unmittelbar nach dem Anfahren aus der dortigen Bushaltestelle war ein Knall zu hören und an einer Scheibe auf der rechten Fahrzeugseite ein kreisrundes Loch feststellbar.

Polizeihundeführer an Fahndung beteiligt

Von Zeugen konnten noch zwei Personen wahrgenommen werden, die sich zügig in ein anliegendes Gebüsch begaben. Verletzt wurde niemand. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungen zu denen auch Polizeihundeführer hinzugezogen wurden, verliefen bislang ergebnislos. Bei den Ermittlungen vor Ort wurde eine kleine Stahlkugel aufgefunden, die mutmaßlich von einer Zwille abgeschossen worden sein könnte. Der Sachschaden am Bus wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/93940 um Hinweise.