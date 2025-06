Reutlinger Juwelier: Frau klaut Ring im Wert von 1.500 Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ist es in einem Juweliergeschäft in der Innenstadt von Reutlingen zu einem dreisten Diebstahl eines hochwertigen Rings gekommen. Zwei Frauen hielten sich im Verkaufsraum des Juweliergeschäfts auf. Eine 61-Jährige entschied sich zum Kauf eines Schmuckstücks und ging mit der Verkäuferin zur Kasse. Ihre 65-jährige Begleiterin nutzte den unbeobachteten Moment aus und entwendete aus der noch geöffneten Auslage einen Ring im Wert von 1.500 Euro. Beide Frauen verließen dann das Geschäft.

Streifenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen fahndeten zunächst erfolglos nach der Diebin. Bei den anschließenden Ermittlungen konnten dann beide Frauen in einer Reutlinger Teilgemeinde angetroffen werden. Die Durchsuchung der Tatverdächtigen führte zum Auffinden des Schmuckstücks, welches sichergestellt werden konnte. Die Beschuldigte erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahl. (pol)