Reutlinger Fußgängerin beinahe von Feuerwerkskörper getroffen

REUTLINGEN. Einen Zusammenhang zwischen zwei Taten, die sich am Mittwoch in der Reutlinger Innenstadt ereignet haben, prüft derzeit die Polizei. Als der Bewohner eines Mehrparteiengebäudes in der Deckerstraße gegen 17 Uhr nach Hause kam, bemerkte er mehrere kleinere Brandlöcher im Sofa seiner Wohnung und stellte in der Folge fest, dass im Laufe des Tages durch einen Unbekannten durch das gekippte Fenster hindurch ein Feuerwerkskörper ins Innere geworfen worden war. Glücklicherweise war kein weiterer Brand ausgebrochen.

Ungefähr zur selben Zeit wurden vom obersten Deck eines Parkhauses in der Mauerstraße ebenfalls ein gezündeter Feuerwerkskörper sowie eine Getränkedose zu Boden geworfen, wobei ersterer einen besetzten Kinderwagen einer Fußgängerin nur knapp verfehlte. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Von Zeugen konnten mehrere männliche Kinder bzw. Jugendliche gesehen werden, die derzeit jedoch noch unbekannt sind. Zeugen, die Angaben zu den beiden Taten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)