Reutlinger überweist Tausende Euro an Telefonbetrüger

REUTLINGEN. Ein Mann aus Reutlingen ist am Montag das Opfer eines dreisten Telefonbetrügers geworden. Das berichtet die Polizei. Der Geschädigte hatte am Abend einen Telefonanruf bekommen, in dem sich der Anrufer als Bankmitarbeiter ausgab. Der Betrüger brachte den Reutlinger dazu, auf seinem Computer eine Fernwartungssoftware zu installieren, wonach der selbsternannte Bankmitarbeiter Zugriff auf das Konto des Geschädigten hatte. In der Folge wurden vom Konto mehrere tausend Euro überwiesen. Daraufhin flog der Betrug auf. Ob das Geld noch zurückgebucht werden kann, steht noch nicht fest.

Die Polizei warnt:

Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN oder sonstige Zugangsdaten preis

Ihre Bank wird sich nie bei Ihnen melden und nach einer TAN oder PIN fragen

Klären Sie Verwandte und Bekannte über betrügerischen Anrufe auf

Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei

Weitere Betrugsmaschen sowie Tipps, wie Sie sich davor schützen können, finden Sie im Internet auf der Webseite der Polizei. (pol)