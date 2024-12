Reutlingen: Mann stößt Frau um, tritt sie und versucht Handtasche zu rauben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts einer versuchten Raubstraftat ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 30-jährigen Tatverdächtigen, der am späten Samstagabend in der Tübinger Straße in Reutlingen eine 24 Jahre alte Frau angegangen haben soll. Hierbei soll der Mann die Geschädigte gegen 23.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zur Bösmannnstraße mehrfach an den Haaren gezogen, zu Boden gestoßen und getreten haben. Das berichtet die Polizei. Zudem soll er versucht haben, ihr die Handtasche zu entreißen. Die durch Passanten alarmierten Streifenbeamten konnten den Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung in der Nähe antreffen und vorläufig festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb die Geschädigte unverletzt. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. (pol)