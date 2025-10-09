Reutlingen: Feuerwehr rettet Menschen aus brennenden Mehrfamilienhaus

Am Mittwochabend rückte die Reutlinger Feuerwehr zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Schmacher-Straße aus.

REUTLINGEN. Ein Feuer, das im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Reutlinger Kurt-Schumacher-Straße ausgebrochen war, hat laut ersten Informationen der Polizei einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Die Feuerwehr war gegen 20.10 am Mittwochabend alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand der Keller bereits in Vollbrand und dichter Rauch drang aus dem Gebäude. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und ging unter Atemschutz ins Haus, auch um eine zuvor als vermisst gemeldete Person zu suchen. Diese wurde auf der Dachterrasse entdeckt und in Sicherheit gebracht.

Eine Bewohnerin musste die Feuerwehr mit der Drehleiter aus dem Haus retten, da das Treppenhaus komplett verraucht war. Die Frau blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Wegen der massiven Rauchentwicklung gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig und personalintensiv. Dabei wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Während des Einsatzes betreute der Rettungsdienst die Bewohnerinnen und Bewohner. Da das Gebäude derzeit unbewohnbar ist, organisierte die Stadt Reutlingen eine Notunterkunft. Die Ursache des Feuers muss noch ermittelt werden. (GEA)