Reutlingen: 86-Jähriger überweist mehrere tausend Euro an Telefonbetrüger

REUTLINGEN. Ein Telefonbetrüger hat durch einen gemeinen Trick einen Mann aus Reutlingen um einen nicht unerheblichen Bargeldbetrag gebracht. Das berichtet die Polizei. Bereits am Montagnachmittag wurde der 86-Jährige gegen 15 Uhr von einem Unbekannten telefonisch kontaktiert. Dieser drohte dem Mann in mehreren Gesprächen mit der Sperrung seines Bankkontos, falls er der Bezahlung eines geforderten Geldbetrages nicht nachkommt. Unter dem Eindruck der vehement geäußerten Forderung stehend, veranlasste der Geschädigte im Lauf des Montags und des Donnerstags Briefsendungen mit mehreren tausend Euro Bargeld an den Kriminellen. Erst im Nachhinein flog der Betrug auf. (gj)