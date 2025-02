Rettungsaktion von Bergwacht und Polizei für abgerutschte 82-Jährige bei Donnstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Bergwacht, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag zu einer gestürzten Wanderin bei Donnstetten ausgerückt. In der Nähe des Wanderparkplatzes »Fuchslöcher« war gegen 14.30 Uhr eine 82-Jährige beim Wandern gestürzt und einen Abhang hinab gerutscht. Dabei zog sie sich nach bisherigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wurde durch die Bergwacht Esslingen, die mit vier Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, aus dem unwegsamen Gelände geborgen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte und brachte sie im Anschluss in ein Krankenhaus. (pol)