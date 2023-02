Renitenter Ladendieb schlägt in Bad Urach um sich - Polizei ringt ihn nieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Polizisten ermittelt der Polizeiposten Bad Urach seit Donnerstag gegen einen 53 Jahre alten Mann. Ihm wird zur Last gelegt, gegen 11.40 Uhr, in einem Diskounter in der Gebrüder-Gross-Straße mehrere Getränkeflaschen eingesteckt und ohne die Waren zu bezahlen den Laden verlassen zu haben. Mehrere Angestellte sprachen den Mann an und wollten ihn festhalten, worauf der 53-Jährige nach einer Beschäftigten geschlagen und diese am Arm getroffen haben soll. Anschließend flüchtete er. Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später von zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten nur wenige hundert Meter weiter in der Mörikestraße angetroffen.

Nachdem er sich weigerte anzuhalten, wurde er von den Einsatzkräften festgehalten. Als er sich anschließend losriss und erneut flüchten wollte, musste der um sich tretende 53-Jährige zu Boden gebracht werden. Ein Polizeibeamter wurde dabei verletzt und konnte seinen Dienst nach ärztlicher Untersuchung nicht mehr fortsetzen. Der nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebene 53-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)