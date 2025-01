Rauch in Eninger Firma: Gummidichtung wird heiß

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Eine erhebliche Rauchentwicklung in der Fertigungshalle einer Firma in der Arbachtalstraße hat am frühen Mittwochmorgen zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 0.45 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden.

Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Beim Einbrennen von Gummidichtungen waren diese wohl so heiß geworden, dass sie stark zu rauchen begannen. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. Die Feuerwehr durchlüftete in der Folge die Halle, sodass der Betrieb weitergehen konnte. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist nicht bekannt. (pol)