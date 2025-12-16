Rauch aus Dachgeschoss: Angebrannte Pizza löst Großeinsatz in Trochtelfingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Starker Rauch aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Trochtelfingen hat am Montagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 16.35 Uhr waren mehrere Anrufe bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei eingegangen, die über einen Dachstuhlbrand in Straße In der Braike berichteten, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war eine starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss erkennbar, weshalb das Mehrfamilienhaus umgehend geräumt wurde.

Bei den weiteren Nachforschungen stellte sich heraus, dass der Wohnungsinhaber wohl eine Pizza im Ofen zubereiten wollte, diese aber vergessen und die Wohnung verlassen hatte. In der Folge war diese dann in dem Ofen verbrannt, was zu der enormen Rauchentwicklung geführt hatte. Nachdem die Wohnung von der Feuerwehr durchlüftet worden war, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Gebäudeschaden war nicht entstanden. Neben der Feuerwehr mit 100 Feuerwehrleuten war auch der Rettungsdienst mit 20 Einsatzkräften vor Ort. (pol)