Raub vor dem Reutlinger Hauptbahnhof? Polizei ermittelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts einer Raubstraftat, die sich am Donnerstagabend am Listpark vor dem Reutlinger Hauptbahnhof ereignet haben soll, ermittelt das Polizeirevier Reutlingen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll dort gegen 21.15 Uhr ein im Bereich der Bahnhofstraße vor einem Gebäude sitzender 28-Jähriger von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen worden sein. Diese sollen den Mann zu Boden gestoßen, ins Gesicht geschlagen und von ihm das Mobiltelefon entwendet haben. Anschließend sollen die Männer in Richtung Unter den Linden geflüchtet sein. Eine sofortige Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Beide werden mit einem dunklen Teint, einem Bart und dunkler sowie schwarzer Kleidung beschrieben. Hinweise zum Geschehen nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen. (pol)